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В Черновцах скончались сиамские близнецы: мать так и не появилась

STYLERЖизнь    07.10.2019 - 15:40
В Черновцах скончались сиамские близнецы: мать так и не появилась
В Черновцах погибли сиамские близнецы (Коллаж РБК-Украина)

Сиамские близнецы в Черновцах родились со множественными патологиями

В Черновцах погибла пара сиамских близнецов, которая появилась на свет 28 сентября. У новорожденных девочек было одно совместное тело, одна пара рук и ног и две головы. Почти неделю медики областной детской клинической больницы боролись за жизнь новорожденных, однако спасти их не удалось – девочки скончались.

Для мамы малышек это была первая беременность и на УЗД врачи заметили аномалию еще во время первого осмотра, одна молодая женщина отказалась от прерывания беременности и доносила их до рождения. Как сообщалось, она сделала это по религиозным соображениям.

Девочки появились на свет ранее установленного времени и кесарево сечение пришлось делать в роддоме Черновцов, а не в столичной больнице, как планировалось заранее.

После того, как девочки родились, мама отказалась посещать детей и за все дни, пока они находились в реанимации в тяжелом состоянии, она так к ним и не пришла. Отец малышек посещал больницу, но приносил все необходимое для ухода за новорожденными.

После рождения девочки находились в крайне тяжелом состоянии и им пришлось подключить искусственную вентиляцию легких. У новорожденных было трое легких на двоих. Врачи сообщили, что у малышек были множественные пороки развития, которые требовали интенсивной терапии.

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