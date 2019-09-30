В Черновцах родились сиамские близнецы: стало известно о состоянии детей

Сиамские близнецы, которые родились в Черновцах на прошлой неделе, находятся в тяжелом состоянии. Жизнь малышей поддерживается искусственной вентиляцией легких в реанимации роддом. Переводить их в областную больницу пока не планируют, говорят в роддоме. Подробности состояния детей рассказываются в сюжете ТСН.

Как сообщается, на текущий момент дети находятся в реанимации под искусственной вентиляцией легких. Переводить их в областную больницу, где врачи планировали обследовать малышей и определиться, возможно ли их разделить, пока не будут, говорят в роддоме. У новорожденных общее тело, по одной паре рук и ног, а также трое легких.

Для матери сиамских близнецов это была первая беременность. Особенность плода врачи заметили еще во время первого ультразвукового обследования. Но женищна по религиозным убеждениям отказалась прерывать беременность. Рожать должна была в столичной клинике, однако роды начались преждевременно. Поэтому кесарево ей делали в черновицком роддоме.

Сама роженица чувствует себя хорошо, медики пытаются стабилизировать состояние новорожденных.

"У детей множественные пороки развития, требующие интенсивной терапии, поэтому они находятся на стадии дообследования и получения соответствующей помощи. Мы советуемся, консультируемся", - прокомментировала заведующая отделением интенсивной терапии Черновицкого роддома №2 Людмила Агафонова.

Сиамские близнецы родились в Черновцах - состояние детей (видео: youtube.com/ТСН)

Напомним, что ранее в Йемене родились редкие сиамские близнецы.