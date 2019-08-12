В Черновцах пьяные любовники показали "клубничку" прямо на улице (видео)

В Черновцах молодые влюбленные решили занятся сексом в кафе на улице средь бела дня. Алкоголь не только подлил масла в огонь обоюдной страсти, но и заглушил стеснение. Любовные утехи пары сняли на видео очевидцы, после чего ролик был опубликован в сети в местном паблике.

Впрочем, обоюдные ласки через некоторое время были прерваны внезапным появлением стражей правопорядка, которые задержали нетрезвых любовников.

На летней площадке одного из заведений на улице Бережанского парень с девушкой сидя на стуле обнимались и вскоре начали заниматься сексом. Прохожие отреагировали на такой половой акт в публичном месте по разному - кто-то вызвал полицию, а другие снимали любовные действия на видео, сопровождая своими комментариями и смеясь. Как можно увидеть на кадрах, автор "порно" Дмитрий устроил себе наблюдательный пункт за огражденным забором и документировал события.

В Черновцах нетрезвая парочка занялась любовью на улице средь бела дня (Фото: t.me/xchernivtsi)

После появления патрульных парочка принялась объяснять, что ничего противозаконного они якобы не делали. При этом молодые люди начали спорить и с "копами", и между собой.

В итоге полицейские забрали любовников в областной наркодиспансер, где их опьянение было подтверждено.

Теперь влюбленных должен немного отрезвить штраф за админнарушение.

Видео: YouTube / Молодий буковинець

Как сообщалось ранее, в Кривом Роге под Днепром парень отомстил бывшей любимой и расклеил на улицах города фото экс-подружки интимного характера. Кроме того, он опубликовал в интернете видео полового акта с ней, которое снимал на скрытую камеру.

Напомним, недавно сексолог дал несколько рекомендаций, как можно раздуть огонь в любви, так как иногда сексуальная жизнь может со временем потребовать от партнеров некоторых новых приемов, чтобы страсть разгорелась с новой силой.