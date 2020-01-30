В Черновцах отец поджег собственную дочь: новые детали трагедии

В Черновцах отец облил бензином и поджег свою дочь. 16-летняя Аня заступилась за мать, чем и поплатилась. Сейчас она находится в больнице, ожоги на теле настолько большие, что ей необходима пересадка кожи, а реабилитация займет около года. Волонтер Наталья увидела в сети сообщение о том, что произошло с девушкой и не смогла остаться равнодушной.

В программе "Касается каждого" Наталья рассказала, какую боль испытывает Анна. После операции ее раны кровоточат, но она мужественно это терпит. Отец семейства был в состоянии алкогольного опьянения, облил бензином дочь и поджег также дом. Жилище семьи полностью сгорело и они оказались на улице.

К слову, соседи отца семейства защищают и говорят, что мать сама постоянно выгоняла мужчину из дома, говорила, что это ее дом.

16-летняя Анна призналась, что конфликты с отцом возникали постоянно. Когда-то он поднял на нее руку и она вынуждена была ему ответить, она начала его душить.

"Я защищала маму, так бы каждый поступил", - сказала девочка, отметив, что во всем виноват отец.

В Черновцах отец поджег свою дочь (YouTube)