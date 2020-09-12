В Черновцах "коп" устроил курьезное ДТП: умудрился "припарковаться" на заборе (фото)

В Черновцах полицейский устроил необычное ДТП и умудрился заехать на забор частного дома, после чего авто осталось свисать с ограды. Виновник аварии также отказался проходить тест на алкогольное опьянение.

Об инциденте 12 сентября передали в отделе коммуникации полиции области.

Автомобилем BMW управлял 31-летний сотрудник одного из территориальных отделений ГУНП в Черновицкой области. Погонять на окраине города на улице Винниченко он решил ночью. Отмечается, что правоохранитель в это время находился вне службы.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал.

В полиции рассказали, что на месте вызова обнаружили иномарку, которая совершил наезд на светофор и ограждение возле дома. Предположительно, "коп" просто не справился с управлением. Как водителю удалось "припарковаться" на заборе, выше роста человека - непонятно.

Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники отдела инспекции по личному составу УКЗ ГУНП и Черновицкого управления ДВБ НПУ.

По инициативе начальника областного управления Нацполиции Анатолия Дмитриева было срочно начато комиссионное служебное расследование ДТП. Уже по ее результатам действиям полицейского дадут оценку.

"В случае подтверждения причастности полицейского к ДТП, будет принято решение о его безальтернативном увольнении из рядов полиции", - говорится в сообщении.

В Черновцах полицейский устроил необычное ДТП (фото: unian.ua)

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