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В Черном море нашли кладбище убитых дельфинов: жуткое видео

Автор: Styler

В оккупированном Крыму волонтеры случайно обнаружили кладбище убитых дельфинов. В сети появилось видео, на котором видно, как мертвому дельфину привязали камень к хвосту.

Жуткое видео опубликовал центр реабилитации дельфинов "Безмятежное море".

"Веревку на хвост - и привязать к камню. Так рыболовный промысел заметает следы, прячет последствия своей деструктивной деятельности в Черном море", - говорится в сообщении центра.

Найденные убитые дельфины - это лишь несколько из тех, которых случайно обнаружили волонтеры и очевидцы на морском дне.

За время работы данного центра были зафиксированы 2167 случаев выбросов дельфинов на побережье Крыма, большинство которых погибло из-за попадания в рыболовные сети.

Исследования говорят о том, то менее 10% убитых дельфинов выбрасывает на сушу, остальные 90% остаются на морском дне.

Чтобы тело дельфина не всплывало в ходе разложения их топят с помощью груза. Также же есть еще один способ, который используют рыбаки. Они наносят колотые ранения в брюшную полость дельфина.

В Черном море обнаружили кладбище убитых дельфинов (видео: YouTube)

Напомним, в сеть попало невероятное видео с уникальным дельфином-альбиносом по имени Каспер.

Ранее мы писали, что в Крыму за 2020 год выбросилось на берег рекордное количество дельфинов.

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