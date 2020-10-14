Черное море заполонили сотни морских обитателей: зрелище не для слабонервных

Акваторию Черного моря заполнило огромное количество медуз. Морские обитатели появились в районе Одесского порта и это зрелище довольно жуткое.

Как сообщают местные жители, у одесского морского вокзала плавают опасные медузы-корнероты. Осенью на поверхности моря их бывает много, поэтому людей призывают пока не купаться в воде.

Количество морских животных в воде огромное. Жители делятся видеороликами в соцсетях.

В комментариях к роликам украинцы отмечают, что нашествие медуз осенью произошло из-за теплой температуры морской воды. Причиной этому является глобальное потепление.

В Одессе медузы оккупировали море

Отметим, что у берегов Одессы вода в море стала красной. Ученые называют это явление "красными приливами" и отмечают, что в 2020 году оно стало самым масштабным и опасным.