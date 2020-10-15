В Чернобыле застрелили животное из Красной книги: украинцы в гневе

В Чернобыле убили животное из Красной книги (коллаж РБК-Украина)

Браконьер устроил себе "сафари" в Чернобыльском заповеднике

В Чернобыльской зоне отчуждения убили лося, хотя это благородное животное внесено в Красную книгу Украины еще с 2017-го. Браконьера уже задержали пограничники, и его привлекли к административной ответственности.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 248 УК "Незаконная охота". Об этом 15 октября передали в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Нарушитель пробрался в Чернобыльский заповедник без документов, где выследил и подстрелил лося.

Злоумышленника заметили стражи порядка - из отдела "Иванков" Житомирского отряда вместе с сотрудниками Национальной полиции - когда совершали осмотр на пограничной лодке UMS-600 на береговой отмели в пределах Чернобыльской зоны.

У мужчины с собой было ружье марки "ИЖ-54" 12 калибра. При осмотре местности около места задержания правоохранители также обнаружили тушу убитого парнокопытного.

Как оказалось, браконьер является жителем Киева, мужчине 47 лет.

Кроме административного правонарушения за проникновение в Чернобыльскую зону, охотнику на лосей также светит криминальная ответственность.

В Чернобыльской зоне браконьер застрелил лося (фото: facebook.com/DPSUkraine)

Напомним, что популяция лося в Украине резко сократилась, поэтому животное внесли в Красную книгу, а в феврале 2017 года Министерство экологии и природных ресурсов официально запретило охоту на лосей на всей территории страны сроком на 25 лет.

Нынешняя охота на лося очень разозлила пользователь сети. Украины возмущаются действиями браконьера-"сталкера", а также призывают наказать злоумышленника по всей строгости.

Вот мерзавец!

Какая административная?! Браконьера, который нарушил заповедный режим, задержан с оружием. Тюрьма без вопросов!

Вот зараза, заставить купить живых 10 шт

А почему его не пришили там же? Никто не нашел бы

Молодцы, что словили, пусть накажут по полной!

Ранее сообщалось, что в Киеве насмерть сбили лося, который жил в лесопосадках и нередко появлялся на видео в соцсетях.

Напомним, что недавно в Чернобыльской зоне заметили бурых медведей - косолапых не видели до этого в тех краях более 100 лет.