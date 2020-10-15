В Чернобыле застрелили животное из Красной книги: украинцы в гневе

Браконьер устроил себе "сафари" в Чернобыльском заповеднике
В Чернобыльской зоне отчуждения убили лося, хотя это благородное животное внесено в Красную книгу Украины еще с 2017-го. Браконьера уже задержали пограничники, и его привлекли к административной ответственности.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 248 УК "Незаконная охота". Об этом 15 октября передали в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.
Нарушитель пробрался в Чернобыльский заповедник без документов, где выследил и подстрелил лося.
Злоумышленника заметили стражи порядка - из отдела "Иванков" Житомирского отряда вместе с сотрудниками Национальной полиции - когда совершали осмотр на пограничной лодке UMS-600 на береговой отмели в пределах Чернобыльской зоны.
У мужчины с собой было ружье марки "ИЖ-54" 12 калибра. При осмотре местности около места задержания правоохранители также обнаружили тушу убитого парнокопытного.
Как оказалось, браконьер является жителем Киева, мужчине 47 лет.
Кроме административного правонарушения за проникновение в Чернобыльскую зону, охотнику на лосей также светит криминальная ответственность.
В Чернобыльской зоне браконьер застрелил лося (фото: facebook.com/DPSUkraine)
Напомним, что популяция лося в Украине резко сократилась, поэтому животное внесли в Красную книгу, а в феврале 2017 года Министерство экологии и природных ресурсов официально запретило охоту на лосей на всей территории страны сроком на 25 лет.
Нынешняя охота на лося очень разозлила пользователь сети. Украины возмущаются действиями браконьера-"сталкера", а также призывают наказать злоумышленника по всей строгости.
Ранее сообщалось, что в Киеве насмерть сбили лося, который жил в лесопосадках и нередко появлялся на видео в соцсетях.
Напомним, что недавно в Чернобыльской зоне заметили бурых медведей - косолапых не видели до этого в тех краях более 100 лет.