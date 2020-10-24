В Чернобыле впервые испытали робота-пса для замера радиации: появилось видео

В Чернобыльской зоне отчуждения впервые испытали автономного робота Boston Dynamics "Spot" для измерения уровня радиационного загрязнения. Этот четвероногий аппарат передала украинским специалистам исследовательская группа Бристольского университета.

Кроме желто-черного робота-пса, также ученые использовали беспилотные летательные аппараты, наземные роботизированные системы и датчики-сканеры. Об этом передали в Госагентстве Украины по управлению зоной отчуждения.

Вся эта техника применялась для оценки распределения радиоактивных материалов на площади и в пространстве (гамма-спектрометр, лидар, фотограмметрия, гиперспектральных и нейтронный датчики).

Радиометрические и геофизические работы провели на территории двух секторов пункта временной локализации радиоактивных отходов "Рыжий лес" и на пунктах захоронения радиоактивных отходов "Подлесный" и "Буряковка".

Кроме того, знаменитого Spot "выгуляли" на территории Чернобыльской АЭС. Путешествовал робот-пес по коридорам блока в специальных защитных бахилах, как и у других сотрудников станции.

Видео: Робот Boston Dynamics "Spot" на ЧАЕС

Робот Spot со своей механической "командой" предоставят исследователям изображения в 3-D формате и карты распределения активности радионуклидов на двух ПЗРО, а также покажет снимки с участками ПВЛРО с высокой мощностью дозы.

Это позволит исследователям обновить карты распределения радиационного загрязнения на участках, где проводилось обследование.

В Чернобыльской зоне замерили радиацию при помощи робота-пса Spot и дронов (фото: facebook.com/dazv.gov.ua)

Ранее мы писали о том, что радиация в Чернобыле оказалась опаснее, чем считали, и ученые после проведения исследований забили тревогу.

Напомним, недавно ученые из Великобритании создали уникального робота-химика, который уже сделал собственное открытие.