В Чернобыле показали паразитирующую птицу: подкладывает всего одно яйцо

Также птицу можно увидеть и в городах, например, в Припяти.

Что известно нам о кукушке

Первые кукушки появляются на заповедной территории во второй половине апреля.

Эти пернатые по признакам очень похожи на маленького ястреба, поэтому их постоянно преследуют мелкие птицы.

Известно, что в гнезда других птиц кукушка подкладывает только одно яйцо.

Вылупившись, кукушонок выбрасывает из гнезда яйца или птенцов хозяев. И вся забота родителей достается ему одному: птенец заметно больше приемных родителей, поэтому требует много еды.

То, что кукушка слишком похожа на ястреба, ей очень выгодно. Шугающим полетом над землей, она пугает маленьких птичек, которые взлетают со своих гнезд, открывая их расположение. Между тем кукушка заглядывает в каждый куст, спускается на землю, отыскивает гнезда нужных ей птичек, чтобы подложить туда свое яйцо.

Взрослые кукушки улетают в теплые края уже в середине лета, молодые птицы – в конце лета. Последние птицы наблюдали в начале сентября.

Кроме того, в Украине замечены еще 2 вида кукушки – кукушка хохлата и кукушка глухая. Но это очень редкие залетные виды, которые регистрировались только на Юге страны.

В Чернобыле показали кукушку, она немного похожа на маленького ястреба (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)