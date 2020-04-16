В Чернобыле из-за песчаной бури возобновились пожары: появилось видео

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения снова возобновился 16 апреля. "Ожила" огненная стихия из-за того, что очаги тления раздула мощная песчаная буря, которая прошлась по Киевской и Черниговской областям сегодня днем.

Таким образом масштабные лесные пожары, потушить которые после 10 дней борьбы с пламенем пожарным помогла природа - прошел долгожданный сильный дождь - она же и "реанимировала".

Про ситуацию рассказал член Общественного Совета в Госагентстве Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко в Facebook, а также опубликовал видео и фото с места.

Отмечается, что во многих местах зоны отчуждения появился открытый огонь. Кроме того, зафиксированы новые возгорания на территории Чернобыльского Радиационно-экологического биосферного заповедника неподалеку Дитяток.

"Очень надеюсь, что на этот раз будет уже мгновенная реакция государства, без задержки. Тем более, что бюджеты на тушение выделены", - написал он.

Видео: Пожар в Чернобыльской зоне возобновился из-за песчаной бури

Пожар в Чернобыльской зоне возобновился - появились новые очаги (Фото: facebook.com/yaroslav.chernobyltour)

В ГСЧС подтвердили осложнение обстановки в Чернобыльской зоне из-за шквальных порывов ветра и сообщили о новых трех очагах тления.

Спасатели подчеркивают, что они не являются масштабными и не имеют угрожающего характера. Так, по словам директора департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимира Демчука, новые очаги не несут угрозы для критических объектов типа "Укрытие" и "Вектор".

Сейчас сотрудники ГСЧС занимаются локализацией очагов пожаров в Корогодском, Денисовецком, Дитяцком и Барышевском лесничествах.

Отмечается, что радиационный фон по Киеву и области и в зоне - в пределах нормы.

Как сообщалось ранее, 16 апреля правоохранители сообщили о подозрении в причастности к лесному пожару в Чернобыльской зоне отчуждения еще одному поджигателю.