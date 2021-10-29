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В Чернобыле группа хищников устроила драку за рыбу: яркое фото

Автор: Людмила Жукова

В Чернобыльской зоне отчуждения очень часто фиксируют интересное поведение птиц. Так случилось и в этот раз. На фото показали драку молодых орланов за рыбу.

Снимок опубликовали на странице Чернобыльского заповедника в Facebook.

"Наши сотрудники при учете птиц на заповедной территории часто фиксируют интересные моменты их поведения. Иногда – достаточно агрессивные. Вот группа молодых орланов устроила драку за остатки рыбы. Вокруг больших птиц кружат и меньшие вороны: вдруг перепадет с "царского" стола…", - подписали фото.

В Чернобыльском заповеднике показади драку орланов за рыбу (фото:facebook.com/zapovidnyk2018)

Для справки

Орлан-белохвост – самая большая птица, которая встречается на территории Чернобыльского заповедника. Гнездится в старых участках леса у больших водоемов – озер, рек. На заповедной территории проживает не менее 15 пар орланов.

Зимой количество орланов увеличивается за счет птиц северных популяций из Белоруссии, Прибалтики, Скандинавии и России. В Заповеднике зимует до 55 птиц. Питаются орланы в основном погибшими животными или остатками животных, добытых волками.

Как мы ранее писали, в Чернобыле "засветилось" опасное пресмыкающееся.

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Чернобыль