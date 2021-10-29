В Чернобыле группа хищников устроила драку за рыбу: яркое фото

"Наши сотрудники при учете птиц на заповедной территории часто фиксируют интересные моменты их поведения. Иногда – достаточно агрессивные. Вот группа молодых орланов устроила драку за остатки рыбы. Вокруг больших птиц кружат и меньшие вороны: вдруг перепадет с "царского" стола…", - подписали фото.

В Чернобыльском заповеднике показади драку орланов за рыбу (фото:facebook.com/zapovidnyk2018)

Для справки

Орлан-белохвост – самая большая птица, которая встречается на территории Чернобыльского заповедника. Гнездится в старых участках леса у больших водоемов – озер, рек. На заповедной территории проживает не менее 15 пар орланов.

Зимой количество орланов увеличивается за счет птиц северных популяций из Белоруссии, Прибалтики, Скандинавии и России. В Заповеднике зимует до 55 птиц. Питаются орланы в основном погибшими животными или остатками животных, добытых волками.