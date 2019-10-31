Под Черниговом загадочно погиб школьник: полиция пытается замять дело

В Черниговской области при загадочных обстоятельствах погиб 14-летний школьник. Дениса Чаленко нашли мертвым на железнодорожных путях. Официальная версия гласит, что гибель подростка - несчастный случай, но родители уверены, что это убийство. А тело Дениса подложили на рейки, чтобы инсценировать случайность, сообщается в сюжете ТСН.

Мама мальчика говорит, что Денис за несколько часов до исчезновения фотографировался для школьного альбома.

"Вышел из дома и сказал: "Мама, я тебя люблю". Это были его последние слова", - рассказывает Светлана, мать Дениса.

Парень пообещал вернуться через полчаса, но не пришел и через час, а телефон не отвечал.

В том, что Денис погиб не от поезда, первыми усомнились медики, которые заметили нехарактерные травмы.

Мальчик погиб в пяти километрах от дома в темное время суток. Никто не может понять, как он там оказался. Родители после обнаружения тела сына, отправились на его поиски и нашли множество пятен крови в сотне метров от места гибели Дениса.

При этом в крови виден отпечаток подошвы обуви. Кровавый след привел к заброшенной колее. Родители привели на это место полицию, но им все равно не поверили.

"Мы фактически полицию сюда привели за руку. Мы добивались, чтобы их сюда привести больше часа. Пока я не позвонил в Чернигов и не подал заявление, что никто не едет", - говорит отец Дениса.

А в полиции продолжают утверждать, что подтверждений того, что это убийство у них нет.

Журналистам удалось связаться с помощником машиниста поезда, который сбил ребенка. Он говорит, что парень лежал на колии уже мертвый, а на его лице были гематомы от избиения. Кроме того, по словам мужчины, полиция "предлагала" ему версию, что ребенок был сбит.

Под Черниговом погиб школьник (скрин видео)

Родителям анонимные источники начали сбрасывать информацию, что Денис заступился за девушку. И к его смерти причастны четверо людей, которые избили его и зарезали.

Кроме того, накануне смерти ему угрожали. Он показал родителям переписку (которая сохранилась) и фото парня, от которого поступали угрозы.

Среди местных жителей ширится молва, что к преступлению причастны дети высокопоставленных чиновников из Киева, работающих в судебной системе.

Под Черниговом погиб школьник (видео: YouTube/ТСН)