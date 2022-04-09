Под Черниговом в церкви нашли боеприпасы и тела мирных жителей (видео)

"Наши пиротехники, после пребывания тут орков, очищают территорию и изымают взрывоопасные предметы. Тут находится памятник архитектуры Вознесенская церковь, в которой оккупанты сделали штаб", - сообщают спасатели.

Церковь теперь частично разрушена, а рядом сотрудники ГСЧС нашли тела погибших мирных жителей.

"Кроме боеприпасов, изуродованных куполов с крестами, мусора, который оставили после себя российские военные, спасатели находят и тела людей. Говорят, что это местные жители, которых расстреляли орки. Разве можно такое простить? Сколько горя принесли "освободители" на нашу землю… Не простим. Никогда", - сказано в сообщении.

Жители села Ягидне рассказали в комментарии для Syspilne, что российские оккупанты пробыли там почти месяц. В селе уничтожены почти все дома. Более 300 человек держали в подвале местной школы. Людей практически не выпускали на воздух, изредка разрешали выйти на улицу.

У выживших до сих пор болят ноги от постоянного сидения в подвале. Часть местных жителей погибла от рук оккупантов – некоторых расстреляли, кто-то не выдержал пыток, а у кого-то сердце сдалось из-за нехватки воздуха в подвале.

По трассе – разбитая техника и гражданские автомобили. От самой дороги остались только воспоминания. Все территории вокруг – заминированы. У въезда в поселок стоит гаубица – именно из нее расстреливал Ягидне. Также по селу лупили из гранатометов.

Свою бронетехнику оккупанты ставили просто вплотную к домам. Местные жители из окон видели технику у своих домов.

Валентина Сараян рассказала, что один БТР стоял у ее дома. Ее вместе с другими людьми загнали в подвал школы. Она признается, что дышать там было нечем, дважды чуть не задохнулась. Но самое страшное, когда ее заставили копать яму возле школы.

Самому младшему из 300 человек в этом подвале было 3 месяца, самой старшей – 93 года. Чтобы выйти из подвала и сходить домой за теплыми вещами для ребенка, жителей Ягодного заставляли петь гимн России. Но украинцы отказывались.

Один из местных жителей рассказал, что за время оккупации в подвале погибли не менее 10 людей от удушья. Тела погибших складывали в том же подвале. Иногда оккупанты разрешали мужчинам выйти к кладбищу и похоронить погибших. Закапывали по несколько человек в одной могиле. И даже в это время их постоянно обстреливали. Двух людей ранило обломками.

Уже пятый день в Ягодном ищут всех погребенных в братских могилах и просто в огородах. На данный момент на эксгумацию в Чернигов отправили уже 17 человек, 13 из них – гражданские.

"В период оккупации, по информации местных жителей, тут были братские могилы. Там хоронили и гражданских, и военных, которые были расстреляны. Есть случаи, когда были связаны руки, переломаны челюсти и выстрелы в затылок. Двух парней из логистической компании, мы нашли их в подвале, со связанными руками, на коленях и в затылок застрелены", - рассказали волонтеры.

Местные признаются, что сначала мечтали о том, чтобы украинская армия освободила село. Потом стали мечтать, чтобы школу развалили – чтобы люди остались живы, а оккупанты ушли.