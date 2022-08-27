Под Черниговом сдали на макулатуру почти 2 тонны российских книг: все средства передали на ВСУ

По словам главы муниципального отдела культуры Екатерины Мовчан, помимо самих местных жителей, к акции присоединились два образовательных учреждения.

"Это не просто русскоязычные книги, а те, которые были написаны авторами, которые продвигают идеологию имперской или коммунизма, а также поддерживают агрессию России против независимой Украины на протяжении всей истории до сих пор", - пояснила чиновник.

Также она добавила, что за время волонтерского проекта удалось собрать на переработку почти две тонны книг.

В частности, сданная макулатура принесла 5478 гривен. Все средства были переданы благотворительному фонду "Мистецькі барви", который с 24 февраля активно собирает средства для военных на фронте.

"Однако люди продолжают нести книги, несмотря на то, что акция завершилась. На днях один человек принес полное собрание советских энциклопедий. Очень радует, что наши люди откликаются на любую инициативу, чтобы присоединиться к защите Украины", - добавила Мовчан.