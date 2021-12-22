Под Черниговом предприниматель рубил деревья на кладбище и повредил 15 могил (фото)

На кладбище правоохранители увидели сломанные кресты, поврежденные памятники и ограждения могил. Кроме того, на могилах лежали спиленные ветки деревьев, а также были видны следы колес техники.

Под Черниговом мужчина рубил деревья на кладбище и повредил 15 могил (фото: cn.npu.gov.ua)

Также на территории кладбища обнаружены пни и фрагменты спиленных деревьев. Полиция уже установила личность горе-предпринимателя. Сейчас проходят следственные действия на месте инцидента с целью установления всех обстоятельств.

Под Черниговом мужчина рубил деревья на кладбище и повредил 15 могил (фото: cn.npu.gov.ua)

Полиция открыла производство по части 1 статьи 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой или другим местом захоронения). Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до трех лет.