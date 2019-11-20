Под Черниговом мужчина с зарезал женщину в ЗАГСе: все детали (фото, видео)

В городе Козелец Черниговской области 34-летний мужчина неожиданно с ножом напал на женщину, которая работала в ЗАГСе. Инцидент произошел на глазах у посетителей с детьми. Об этом сообщил сектор коммуникации полиции Черниговской области.

Как сообщается, мужчина среди бела дня напал на женщину и нанес ей десять ударов ножом в различные части тела. После совершенного нападения мужчина скрылся. Очевидцы инцидента сразу же вызвали скорую помощь. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Искали нападавшего специально созданные группы из участковых офицеров и оперативников. Им помогала Муниципальная стража и частные охранные компании. Все въезды-выезды из Козельца были перекрыты, фото мужчины моментально облетело поселок.

Мужчина до вечера скрывался от правоохранителей и возмущенных граждан, но полиция все же задержала его. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Мужчина с ножом напал на женщину в ЗАГСе (фото: cn.npu.gov.ua)

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований. Открыто уголовное производство с правовой квалификацией "покушение на убийство".

По факту нападения открыто уголовное производство с правовой квалификацией "покушение на убийство". Досудебное расследование продолжается.

Мужчина с ножом напал на женщину в ЗАГСе под Черниговом

Напомним, что ранее в Гонконге мужчина с ножом напал на людей.