Под Черниговом мужчина подорвал себя и оккупантов гранатой: чтобы не выдавать списки местных охотников

Анатолий Кульгейко был руководителем Репкинского районного сообщества охотников и рыбаков. 11 марта к нему в дом пришли российские военные. Он заставил семью спрятаться, а сам пошел открывать дверь оккупантам с гранатой в руках.

Вдова погибшего охотника Зинаида Николаевна рассказала, что россияне сильно стучали в дверь, начали ее ломать. Он прикрикнул на нее, чтобы она спряталась, а потом она услышала звук взрыва. Вызвать скорую помощь сразу оккупанты ей не дали. Дома они начали обыск, а потом приехал сын.

"Отец лежал на полу. В больницу отвезли. У него была черепно-мозговая травма. Уже утром, когда я был в морге, увидел, что ниже пояса весь побитый был", - рассказал Александр.

Говорить отец не мог, у него была раздроблена челюсть. Но мужчина нашел в себе силы перекреститься на операционном столе.

"У него крестик был, на груди на шее. И он целовал его, на сколько он мог целовать крест. Там полностью раздроблена была нижняя и верхняя челюсть. Мы брали его в операционную в очень тяжелом состоянии. Мы поставили на место все, что там можно было сделать. Но у него была такая травма, очень тяжелое состояние", - сообщил заведующий хирургическим отделением Репкинской ЦРБ Сергей Поддубный.

Анатолий Кульгейко умер в больнице. Его похоронили в соседнем селе Голубичи.

Как рассказали соседи и знакомые погибшего, российские войска в Репках не базировались, они поставили блокпост на мосту и иногда заезжали для проверки населения. А охотниками начали интересоваться, когда в этой местности сбили российский дрон.

"Почему? Потому что оружие у охотников. Они ничего не нашли в Замглае. Они приехали в наше общество охотников и рыбаков, но там было закрыто, и они поехали к нем домой", - объяснил глава Репкинской сильрады Сергей Гарус.

А после поступка Анатолия Кульгейко россияне вообще перестали заезжать в Репки. Он подорвал себя гранатой, а еще двух военных. Один из них погиб, второй получил травмы.