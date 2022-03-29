В Чернигове от артобстрела погиб маленький сын рекордсмена Украины Максима Уса

"С разбитым сердцем сообщаем о гибели 10-летнего сына рекордсмена Украины, ультрамарафонца Максима Уса", - написала она.

Напомним, что Максим Ус из Чернигова установил рекорд Украины в беге на 100 км, имея диагноз ДЦП.

Детали трагедии

Во время артобстрела в родном Чернигове Максим вместе с женой Евгенией и сыном Дмитрием спустились в подъезд. В одно мгновение дверь подъезда снесло взрывной волной от снаряда, который попал в 7 метрах от входа в дом.

Максим услышал крик жены и понял, что произошло самое страшное. Осколки снаряда попали ребенку в голову, жена получила серьезное ранение ноги. Под непрерывными обстрелами ребенка удалось доставить в больницу. Через неделю мальчик умер.

"Нет слов, чтобы выразить всю эту боль и наши соболезнования Максиму. Сейчас супруге грозит ампутация ноги", - сообщила Лана Ветрова.

Для тех, кто хочет помочь Максиму финансово, прилагается банковская карта.

Перечислить помощь можно на карту: 4149 4991 5635 7277 Максим Ус.

Максим Ус с сыном Дмитрием (фото: Лана Ветрова)