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В Чернигове 13-летний школьник выпрыгнул из восьмого этажа: сейчас он находится в больнице

Автор: Роман Мирончук

В Украине продолжается чреда самоубийств среди подростков. На этот раз попытка суицида произошла в Чернигове. Там 13-летний школьник выпрыгнул из восьмого этажа, но остался жив. Сейчас за его жизнь борются медики.

Об этом сообщает "Суспильне".

Инцидент произошел в ночь на 28 февраля на улице Шевченка. В полицию соответствующий звонок поступил около двух часов ночи.

По словам пресс-секретаря Черниговского отдела полиции Натальи Слабеняк, мальчик живет в благополучной семье вместе с родителями. Что стало поводом для такого поступка пока что неизвестно.

Правоохранители проводят экспертизу и для этого изъяли из квартиры всю технику. При этом открыто производство по части 3 статьи 120 - доведение до самоубийства несовершеннолетнего.

Пресс-секретарь полиции области Юлия Ковтун отметила, что попытка самоубийства школьника не связана с группами смерти, которые сейчас распространены в соцсетях.

Напомним, в Киеве 15-летняя девочка выпрыгнула с балкона многоэтажного дома на Харьковском шоссе. Она переживала из-за развода родителей, которые оставили девочку жить с бабушкой и дедушкой, а сами завели новые семьи.

Мы также писали о том, что под Полтавой две восьмиклассницы порезали себе запястья.

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Новости Украины Черниговсуицид
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