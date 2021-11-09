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Под Черкассами на женщину с ребенком на улице напал баран: "непрерывно наносил удары"

Автор: Тетяна Самарук

В Золотоноше Черкасской области на женщину, которая шла с дочкой, напал баран. Горожанку спас мужчина, который в момент инцидента проезжал мимо.

Об этом пострадавшая Галина Колесник рассказала в Facebook.

Женщина рассказала, что они с дочкой шли вблизи перекрестка улиц Баха и Ивана Франко, однако неожиданно с частного подворья выскочил баран и напал на них. Отбиться от животного женщине с ребенком помог мужчина, проезжавший мимо.

"Прохожий спас меня и мою дочь от нападения барана, который непрерывно наносил удары", - написала женщина.

Впоследствии потерпевшая обратилась в полицию. Женщина заявила, что в результате нападения животного у женщины ушиб бедра, а у ребенка испуг.

Кроме того, она отметила, что владельцы животных ромской национальности агрессивно отреагировали на вызов полиции.

"Владельцы животных, агрессивно отреагировавшие на вызов полиции, заявили:" ничего страшного, он же не убил вашего ребенка!". А что бы было, если бы убил?",- написала Галина.

Также женщина выловила надежду, что владельцы животного понесут ответственность.

В комментариях пользователи пишут, что владельца животного необходимо наказать.

  • Ничего себе! Там бараны всегда пасутся;
  • Мир не без добрых людей. Спасибо мужчине;
  • Дожились, уже бараны нападают;
  • Владельцам животного ничего не будет, ведь баран домашнее животное.

Ранее мы сообщали, что киевлянка в своей двушке держала диких зверей в собачьих клетках.

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