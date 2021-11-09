Под Черкассами на женщину с ребенком на улице напал баран: "непрерывно наносил удары"

Женщина рассказала, что они с дочкой шли вблизи перекрестка улиц Баха и Ивана Франко, однако неожиданно с частного подворья выскочил баран и напал на них. Отбиться от животного женщине с ребенком помог мужчина, проезжавший мимо.

"Прохожий спас меня и мою дочь от нападения барана, который непрерывно наносил удары", - написала женщина.

Впоследствии потерпевшая обратилась в полицию. Женщина заявила, что в результате нападения животного у женщины ушиб бедра, а у ребенка испуг.

Кроме того, она отметила, что владельцы животных ромской национальности агрессивно отреагировали на вызов полиции.

"Владельцы животных, агрессивно отреагировавшие на вызов полиции, заявили:" ничего страшного, он же не убил вашего ребенка!". А что бы было, если бы убил?",- написала Галина.

Также женщина выловила надежду, что владельцы животного понесут ответственность.

В комментариях пользователи пишут, что владельца животного необходимо наказать.