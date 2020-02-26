Под Черкассами школьника жестоко избили прямо на уроке: детали ЧП

В Черкасской области одноклассники затравили ученика седьмого класса. Они избили мальчика прямо на уроке с особой жестокостью. У Артема сотрясение мозга и его госпитализировали в больницу. Напали на школьника ученики параллельного класса. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

"Это в седьмом классе сотрясение мозга, а в девятом – они ему голову проломлят или кости будут ломать?" Сам мальчик в хорошем настроении, потому что врачи наконец отпускают его домой", - рассказала мама мальчика.

Артема "травят" ученики школы уже три года. Им не нравится его прическа, а также то, как он одевается, а такдже его марка телефона.

По словам мальчика, прямо на уроке один из школьников взял щетку и ударил его по голове.

Под Черкассами затравили мальчика в школе (ТСН)

В детской областной больнице школьник пролежал 10 дней и очень радуется сейчас, когда его выписывают.

"Закрытая черепно-мозговая травма. Сотрясение головного мозга. Поступил с жалобами на головную боль, тошноту, накануне была температура, не мог долго заснуть", - рассказала детский врач-невролог Лилия Липовая о состоянии здоровья мальчика.

Мама Артема написала заявление в полицию об избиении ее сына, один из родителей нападавших мальчиков попросил женщину забрать заявление, но никто из обидчиков не предложил финансовой помощи по лечению избитого школьника.

Как мы ранее писали, треть подростков в Украине стали жертвами буллинга и большая часть из них через это пропускала школьные занятия.