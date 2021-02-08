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Под Черкассами произошла массовая драка: разгромили две локации

Новина українською → Черкасская область, Понедельник 08 февраля 2021 16:09
Под Черкассами произошла массовая драка: разгромили две локации Под Черкассами произошла массовая драка (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В городе Смела под Черкассами произошла массовая драка. Конфликт начался на железнодорожном вокзале из-за громкой музыки. Одна компания сделала замечание другой, завязалась перепалка, а потом пошли в ход кулаки.

Детали инцидента сообщили в полиции Черкасской области на странице в Facebook.

По словам очевидцев, в конфликте участвовали две компании, в каждой было около десятка человек. Сначала они дрались в помещении вокзала, а потом переместились в другую локацию.

Одна компания уехала с вокзала, чтобы положить конец драке, но вторая компания решила продолжить "беседу" и начала их преследовать. Они отправились в общежитие, где проживали участники конфликта. Оппонентов дома не оказалось и тогда нарушители решили устроить погром и разнесли комнату.

В полиции об инциденте узнали из социальных сетей. Один из жителей города Смела разместил на своей странице пост, где рассказал, что стал свидетелем массовой драки и погрома.

"В общежитие ворвались 10 человек, крушили окна и разбили нос мужчине", - сообщил очевидец.

Результатом массового конфликта жертвами стали несколько человек, они получили легкие телесные повреждения.

Полиция установила личности всех, кто участвовал в конфликте и драке. Возбуждено уголовное производство по статье 296 (Хулиганство) и статье 162 (Нарушение неприкосновенности жилища) УК Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что во Львовской области произошла драка со стрельбой.

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