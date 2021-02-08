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Под Черкассами полицейских поймали на пытках людей: подробности ЧП

Новина українською → Черкасская область, Понедельник 08 февраля 2021 09:46
Под Черкассами полицейских поймали на пытках людей: подробности ЧП Под Черкассами полицейских обвиняют в пытках (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Черкасской области полицейских обвиняют в пытках мужчины, которого они "проверяли" на причастность к мошенничеству. Пострадавший после визита в отделение был вынужден обратиться за медицинской помощью.

О происшествии рассказали в пресс-службе областной полиции.

В отношении сотрудников начато расследование, на время которого их отстранили от выполнения служебных обязанностей.

"Сотрудников Городищенского отдела полиции №2 Черкасского РУП ГУНП отстранили от выполнения служебных обязанностей из-за подозрений в пытках мужчины. Начато уголовное производство", - рассказывают в областной полиции.

Сообщается, что 28-летний мужчина поступил в Городищенскую местную больницу за медицинской помощью с телесными повреждениями. Он рассказал об избиении, в котором обвинил сотрудников правоохранительных органов.

"Предварительно установлено, что мужчину доставили в отдел полиции, чтобы проверить его причастность к краже и мошенничеству. Впоследствии он заявил, что его избили сотрудники полиции", - сообщают полицейские.

Против полицейских начато расследование по ч. 2 ст. 127 (Пытки) Уголовного кодекса Украины. Санкция предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Начато служебное расследование. По инициативе руководства Главного управления Национальной полиции в Черкасской области вся информация сразу же передана в Государственный бюро расследований НПУ.

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