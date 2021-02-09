UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Под Черкассами "копы" применяли пытки: пострадавшему предлагали деньги за молчание

Автор: Анна Шиканова

В Городище Черкасской области участковые пытали мужчину и силой выбивали у него признание в преступлении. Делом занялось ГБР – двум участковым объявили подозрение, шестерых сотрудников полиции отстранили от работы.

Как сообщает ТСН, пострадавшему Виталию предлагали деньги, чтобы он не рассказывал об истязаниях.

Популярные новости
Звезда фильмов "Афоня" и "Мимино" Леонид Куравлев исчез в России 08 февраля 2021
Изюм может сильно навредить: кому нельзя его есть категорически 06 февраля 2021
Названы самые надежные кроссоверы с пробегом: украинцы покупают их чаще всего 07 февраля 2021
Часть украинцев никогда не заболеет COVID-19: врач назвал их особенности 07 февраля 2021
Все сделал правильно: Макаревич сделал заявление о Путине 06 февраля 2021
Продукты, которые не стоит покупать в супермаркете: это сохранит деньги и здоровье 07 февраля 2021
Самый полезный напиток для здоровья и долголетия: он есть в каждом доме 07 февраля 2021
В сети появились фото VIP-камеры Лукьяновского СИЗО: как живут преступники 07 февраля 2021
Какие будут зарплаты в Украине и курс доллара до 2024 года: прогноз правительства 06 февраля 2021
Пенсии в Украине будут назначать по-новому: что изменится 07 февраля 2021

Полиция приехала в его гараж, где он вместе с братом ремонтировал машину. Следователи утверждали, что у Виталия могла быть вещь, которую похитили.

"У нас стояла машина человека, которому мы делали ремонт. Они увидели в ней магнитофон", - рассказал пострадавший.

Его забрали из гаража и привезли в отделение полиции. Сначала следователь выяснял, откуда в его гараже этот автомобиль, а потом уехал проверять человека, которого ему назвал Виталий. А его самого следователи отвели в другую комнату и там начали избивать. Пытки продолжались полтора часа, пока полицейские не узнали, что Виталий к краже непричастен.

"Уже сил не было, лежал привязанный. Они увидели, что льется кровь изо рта. Попросил, чтобы домой меня отвезли. Они предлагали и деньги, и все, чтобы "замять", - рассказал пострадавший.

Он обратился за помощью к медикам, а потом написал заявление в полицию.

"Просто было обидно, что так издевались надо мной", - признался мужчина.

У Виталия синяк под глазом, выбиты зубы и вся спина в синяках. Его били трубкой от огнетушителя, железным стулом, бутылкой. Привязывали к скамейке, надевали наручниками, били руками и ногами.

Завтра ему предстоит операция на сломанной челюсти. В полиции сообщили, что отреагировали на инцидент сразу после заявления.

"Сразу 6 февраля, когда поступила информация, руководством была организована проверка, отстранили 6 человек от выполнения служебных обязанностей", - рассказала пресс-секретарь полиции Черкасской области Зоя Вовк.

В ГБР уже начали расследование, и объявили подозрение двум участковым. Известно, что их уже уволили со службы.

После того как это история стала известна, к журналистам стали обращаться и другие потерпевшие. Супруги Сергей и Оксана рассказали, что два года назад имели дело с этими полицейскими. Поздно вечером их начала преследовать машина, во дворе их просто вытащили из автомобиля и начали бить об землю. У обоих – сотрясение мозга. Правоохранители сказали, что подозревают водителя в том, что он был нетрезвым за рулем. Сергей писал заявление, но реакции на него не было.

После нового инцидента следователи снова подняли старое дело. Двум, теперь уже бывшим сотрудникам правоохранительных органов, грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали о том, что под Черкассами произошло ЧП – полицейских подозревают в пытках.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины пыткиполиция
Читайте также
Поджигатель "Эпицентра" в Первомайске раскрыл причины своего поступка
Под Житомиром "копы" выбивали из парней признания в преступлении: вспыхнул громкий скандал
Прогноз погоды