Под Черкассами "копы" применяли пытки: пострадавшему предлагали деньги за молчание

В Городище Черкасской области участковые пытали мужчину и силой выбивали у него признание в преступлении . Делом занялось ГБР – двум участковым объявили подозрение, шестерых сотрудников полиции отстранили от работы.

Как сообщает ТСН , пострадавшему Виталию предлагали деньги, чтобы он не рассказывал об истязаниях.

Полиция приехала в его гараж, где он вместе с братом ремонтировал машину. Следователи утверждали, что у Виталия могла быть вещь, которую похитили.

"У нас стояла машина человека, которому мы делали ремонт. Они увидели в ней магнитофон", - рассказал пострадавший.

Его забрали из гаража и привезли в отделение полиции. Сначала следователь выяснял, откуда в его гараже этот автомобиль, а потом уехал проверять человека, которого ему назвал Виталий. А его самого следователи отвели в другую комнату и там начали избивать. Пытки продолжались полтора часа, пока полицейские не узнали, что Виталий к краже непричастен.

"Уже сил не было, лежал привязанный. Они увидели, что льется кровь изо рта. Попросил, чтобы домой меня отвезли. Они предлагали и деньги, и все, чтобы "замять", - рассказал пострадавший.

Он обратился за помощью к медикам, а потом написал заявление в полицию.

"Просто было обидно, что так издевались надо мной", - признался мужчина.

У Виталия синяк под глазом, выбиты зубы и вся спина в синяках. Его били трубкой от огнетушителя, железным стулом, бутылкой. Привязывали к скамейке, надевали наручниками, били руками и ногами.

Завтра ему предстоит операция на сломанной челюсти. В полиции сообщили, что отреагировали на инцидент сразу после заявления.

"Сразу 6 февраля, когда поступила информация, руководством была организована проверка, отстранили 6 человек от выполнения служебных обязанностей", - рассказала пресс-секретарь полиции Черкасской области Зоя Вовк.

В ГБР уже начали расследование, и объявили подозрение двум участковым. Известно, что их уже уволили со службы.

После того как это история стала известна, к журналистам стали обращаться и другие потерпевшие. Супруги Сергей и Оксана рассказали, что два года назад имели дело с этими полицейскими. Поздно вечером их начала преследовать машина, во дворе их просто вытащили из автомобиля и начали бить об землю. У обоих – сотрясение мозга. Правоохранители сказали, что подозревают водителя в том, что он был нетрезвым за рулем. Сергей писал заявление, но реакции на него не было.

После нового инцидента следователи снова подняли старое дело. Двум, теперь уже бывшим сотрудникам правоохранительных органов, грозит до 10 лет лишения свободы.