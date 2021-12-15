Под Черкассами у горе-матери умер младенец: соцслужбы винят в бездействии

По словам бабушки Лидии Роман, ее внучка Юленька подавилась слюной, в результате чего наступила смерть.

"Такой вывод был дан в Смеле. Таня слышала, как ребенок плакал ночью. Утром поднялась к ней, а она молчит. Уже губки посинели и вся холодная. Теперь Таня ходит рыдает", - рассказала пенсионерка.

Отмечается, что несколько лет назад у Татьяны Роман социальные службы забрали старшую дочку по причине будто бы попытки матери ее задушить.

Когда же была последующая беременность и после рождения ребенка с проверками никто не приходил, говорит бабушка.

При этом пенсионерка подчеркивает, что обращалась к соцслужбам с просьбами проверить и "как-то повлиять" на дочь, но никакой реакции не было. Кроме того, в полиции тоже "только отмахивались" в ответ на аналогичные обращения.

"Дочь часто оставляла младшую на меня или на 6-летнюю дочь. А теперь, когда случилось горе, работницы соцслужбы приезжали и говорили, чтобы я звонила по телефону в случае чего", - рассказала Лидия Роман.

Соцработников винят в нежелании реагировать

О трагедии также высказалась депутат Каменского горсовета Наталья Клименко в своем Facebook, обвинив в бездействии работников местной соцслужбы и правоохранителей.

"Вопросы к полиции и органам службы детей нашего ОТГ: только нужно, чтобы у нас произошла какая-то трагедия, чтобы вы зашевелились и обратили внимание на действия вот таких семей?!!!" - возмущается она.

Депутат напомнила, что бабушка к ним и обращалась, о лишении матери прав на старшую дочь также было известно.

"Почему вашим ответом на ее мольбы о помощи было - "ничего же не произошло, не беспокойте нас потому, что и так много работы"?! Теперь дожились, случилась смерть младенца и вы привозите к ней детей и опускаете глаза, не зная, что сказать этой женщине, оправдывая ваше нежелание помочь ей, когда еще можно было это сделать", - написала она.

Также депутат в разговоре с журналистами отметила, что очень часто общалась с бабушкой умершего младенца.

"Она самостоятельно не может заниматься детьми, потому что ей тяжело ходить. Они живут в ужасных условиях. Лидия Анатольевна кормит внуков, как может, пока дочь пропивает деньги. Отдает почти всю свою пенсию. Соцработники знали, что есть такая семья, и обязаны были туда пойти. А они ни разу не ходили с тех пор, как родился ребенок. Зато сидят в кабинете и думают, куда Татьяна дела 25 тысяч, которые дали после родов. Так пойдите и проверьте", - говорит Клименко.