В Черкассах врачи вытащили из горла ребенка иглу: что запрещено делать в такой ситуации (фото)

Так, отмечается, что команда врачей и медсестер сработала слаженно и максимально оперативно, поэтому все завершилось удачно.

"+1 спасенная маленькая жизнь на счету нашей команды. Специалисты хирургического, приемного и анестезиологического отделения изъяли инородное тело из дыхательных путей ребенка", - рассказали медики.

Также врачи рассказали, чего нельзя делать в случае, если посторонний предмет попал в дыхательные пути ребенка. В частности, запрещено бить малыша по спине и самостоятельно извлекать инородное тело.

Врачи вытащили иглу из горла ребенка (facebook.com/Черкаська-обласна-дитяча-лікарня-ЧОР)

Кроме того, некоторые особенности здоровья ребенка могут повышать риски удавления. Например, это трудности с глотанием, неврологические и мышечные заболевания.

"Анатомически дыхательные пути ребенка являются малого размера. Тем более малыши часто учитывая возраст не способны тщательно пережевывать пищу. Удары по спине, попытки "вслепую" вытащить инородное тело руками, переворачивание ребенка и встряхивание его могут привести к полному удушению или травмам", - сказали медики.

Врачи вытащили иглу из горла ребенка (facebook.com/Черкаська-обласна-дитяча-лікарня-ЧОР)