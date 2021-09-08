В Черкассах родителей шокировал список нужд на детсад: затребовали даже тюли с карнизами

Так, инцидент произошел в детсаду №69.

По словам женщины, она давно не получала таких списков в детском саду. Она говорит, что с канцтоварами она соглашается, а как быть с другим.

В списке среди канцтоваров и моющих средств есть еще карниз длиной 2,5 метра, 5 метров тюли, швабра, совок с веником, чайник, миски для кухни, корзины для игрушек, вилки и контейнеры для игр.

Очевидно, что такой список обойдется не в одну тысячу гривен.

Список, который дали родителям и детсаду в Черкассах (фото: facebook.com/permalink)

Что говорят в горсовете

Через некоторое время на публикацию женщины отреагировали в горсовете.

"Для надлежащего реагирования на такие действия со стороны работников дошкольных учреждений, необходимо указывать и название садика", — прокомментировала публикацию женщины начальница департамента образования и гуманитарной политики Черкасского горсовета Надежда Евчак.

Выяснилось, что такие списки должны покупать родители детей, посещающих ДОУ №69 "Росинка".

Также в горсовете отреагировали на вымогательство с родителей в ДОУ №69.

По словам заместителя городского головы Черкасс Анастасии Чубиной, распоряжением городского головы запрещен любой сбор средств с родителей на ремонты или содержание садиков.

"Средства на закупку всех видов продукции предусмотрены в общих сметах учреждений дошкольного образования. Родители детей могут покупать только индивидуальные наборы канцтоваров, которыми пользуется их дети во время занятий. Подчеркиваю, что если родители получат любые другие списки с перечнями необходимых вещей для садика, они сразу должны обращаться к заведующей учреждения", — написала Анастасия.

В комментариях пользователи пишут, что родители ничего не должны покупать.