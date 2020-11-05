В Черкассах пациенты "отомстили" врачам за лечение COVID-19

Пациенты после выписки из госпиталя забрали устройства для увлажнения кислорода
В Черкассах пациенты больницы, которые лечились от коронавируса, после выписки украли оборудование из медучреждения.
Инцидент произошел в Первой Черкасской городской больнице. Об этом 5 ноября директор клиники, главврач Тимофей Тронц рассказал в своем Facebook.
Медик вернулся на работу после больничного и обнаружил пропажу устройства для увлажнения кислорода.
Возмущенный Тронц обратился к похитителям и заявил, что в украденном оборудовании на самом деле нет кислорода.
"Засранцы, которые выписались из госпиталя и украли устройства для увлажнения кислорода!!! В них кислорода нет! Кислород через них проходит и увлажняется для кислородной терапии!" - эмоционально высказался главврач.
Также директор больницы отметил, что за подобные циничные действия обязательно последует наказание.
"Помните! Зло рано или поздно будет наказано!" - подчеркнул Тронц.
Он добавил, что госпиталь для лечения коронавирусной инфекции черкасской больницы был расширен до 30 коек, а в клинике находится 31 пациент.
"Ситуация не улучшается. Берегите себя и близких!" - призвал главврач.
Пользователей сети такие действия пациентов сильно разозлили - в комментариях сулят неблагодарным похитителям суровое возмездие и рекомендуют обратиться в полицию.
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