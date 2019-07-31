В Черкассах охрана Зеленского влипла в скандал: появилось видео

Владимир Зеленский в Черкассах 31 июля появился со своей охраной. На встречу с главой государства простых людей не пускали. Вход был только по закрытым спискам. Об этом рассказал общественный активист Олег Лысак на своей Facebook-странице и опубликовал соответствующее видео.

"Пришли на встречу с Владимиром Зеленским. Хочу сказать – ничего не изменилось. Людей пропускают только по закрытым спискам, в зал проходят бандиты, люди их узнают прямо на входе, депутаты, священники, простых людей на встречу с президентом не пускают", - рассказал активист.

На видео показано, как люди вместе с активистом пытаются пройти сквозь двух охранников, но их не пускают, говоря, что они не могут этого сделать. Также в ролике показали двух пожилых женщин, которые хотели увидеть своего президента. Бабушек жестко осадили охранники и не пустили.

Видео: Охранники Зеленского в Черкассах (Олег Лысак/Facebook)

"Бабушки хотят на встречу с президентом. А бандитов смелянских вы пускаете", - говорит на видео активист.

Пользователи сети прокомментировали общение охранников с простым народом.

Тож слуга народу боїться свого народу більше, ніж порох боявся.

Бабушки хочуть, щоб президент їм добавив ще років по 20-ть до кінця пенсії... Це не не повага до віку, ну подумайте що треба тім бабушкам від президента, скажу, задати питання яке вони за 200 грн. неділю запам'ятовували.

Прекратите панику, как легко вас можно переубеждать, особенно если это негатив ...

Скриншот комментариев (Олег Лысак/Facebook)

Как мы ранее писали, в сети появилось видео с тренинга депутатов партии "Слуга народа", который проходит в Трускавце. В ролике показано, как новоиспеченные нардепы учатся прыгать.

Кстати, народный депутат от партии "Слуга народа" Жан Беленюк начал рекламировать мороженое. Рекламные посты чемпион мира по борьбе активно публикует в своем аккаунте.