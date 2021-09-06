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В Черкассах люди приносят лампадки и цветы к месту, где произошла трагедия с 7-летним мальчиком (фото)

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Черкассы, Понедельник 06 сентября 2021 21:28
В Черкассах люди приносят лампадки и цветы к месту, где произошла трагедия с 7-летним мальчиком (фото) Коллаж РБК-Украина: в Черкассах люди приносят цветы и игрушки на место трагедии с 7-летним Андреем
Автор: Роман Мирончук

В Черкассах умер 7-летний Андрей, который более недели лежал в коме. В больницу его привезли с тяжелыми ранами и укусами. В его смерти скорее всего виноваты бабушка и дедушка. Жители Черкасс начали сносить лампадки, цветы и игрушки к дому, где он жил.

Об этом сообщает местное издание "Про все".

Также горожане оставили на месте плакаты с надписями, на которых требуют справедливого расследования дела и независимой экспертизы.

В Черкассах люди приносят лампадки и цветы к месту, где произошла трагедия с 7-летним мальчиком (фото)В Черкассах люди приносят лампадки и цветы к месту, где произошла трагедия с 7-летним мальчиком (фото)

В Черкассах люди приносят цветы и игрушки на место трагедии с 7-летним Андреем (фото: provce.ck.ua)

Напомним, ребенок находился в реанимации с 24 августа. Его привезли в больницу с травмой головы, у него были оторваны уши, не было нижней губы и части полового органа.

Врачи сделали все возможное, чтобы спасти жизнь мальчику, но у него отказали внутренние органы.

Андрей жил с бабушкой и дедушкой, которые держали среднеазиатских овчарок (алабаев). Ранее их собаки уже кусали одну местную жительницу. Суд постановил изъять животных, но вскоре в доме эти собаки появились снова.

По словам врачей, еще до приезда врачей мальчик с тяжелыми гематомами был дома. На его теле также обнаружили пролежни. Возможно его не только покусали собаки, но и часто избивали дома.

Бабушка Андрея заявила, что ребенок травмировался, когда упал с кучи кирпичей во дворе.

Напомним, в Киеве таксист избил итальянку и просил молчать очевидцев инцидента.

Мы также писали о том, что в Одессе ребенка в детсаду избила воспитательница.

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Черкассы
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