В Черкассах горе-мать заснула на новорожденном: ребенка еле спасли (фото)

К патрульным обратилась бабушка крохи и пожаловалась на ситуацию, рассказав, что дочь, которая недавно родила, сейчас фактически представляет угрозу для ребенка.

Зайдя в квартиру женщины, "копы" обнаружили ее спящей на мальчике.

Ребенок находился в беспомощном состоянии с бурым цветом лица - скорее всего, ему не хватало кислорода, говорится в публикации.

"К счастью, в экипаже патрульных несла службу старший лейтенант полиции Шагиева Юлия, тоже воспитывающая ребенка. Она оперативно среагировала и оказала необходимую помощь, накормила мальчика, а также помыла его и переодела в чистое", - пишет шеф черкасской полиции.

Тут же вызвали все необходимые службы: работников ювенальной полиции, следственно-оперативную группу, медиков, службу по делам детей.

"Ребенка от матери забрали в больницу. Я очень надеюсь, что каждый на своем уровне отработает эту ситуацию по максимуму для того, чтобы не допустить подобного в будущем!" - отметил Кокоба.

В Черкассах спасли младенца от горе-матери (фото: facebook.com/aleksandr.kokoba)