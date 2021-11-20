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В Черкассах горе-мать заснула на новорожденном: ребенка еле спасли (фото)

Автор: Владимир Костырин

В Черкассах зафиксирован вопиющий случай с горе-матерью, которая злоупотребляет алкоголем, пренебрегает уходом за младенцем и угрожает совершить насилие в отношении малыша. Когда правоохранители пришли к ней домой, пьяная женщина просто спала на ребенке, которому не исполнилось и месяца.

Об этом передал начальник местной патрульной полиции Александр Кокоба в своем Facebook.

К патрульным обратилась бабушка крохи и пожаловалась на ситуацию, рассказав, что дочь, которая недавно родила, сейчас фактически представляет угрозу для ребенка.

Зайдя в квартиру женщины, "копы" обнаружили ее спящей на мальчике.

Ребенок находился в беспомощном состоянии с бурым цветом лица - скорее всего, ему не хватало кислорода, говорится в публикации.

"К счастью, в экипаже патрульных несла службу старший лейтенант полиции Шагиева Юлия, тоже воспитывающая ребенка. Она оперативно среагировала и оказала необходимую помощь, накормила мальчика, а также помыла его и переодела в чистое", - пишет шеф черкасской полиции.

Тут же вызвали все необходимые службы: работников ювенальной полиции, следственно-оперативную группу, медиков, службу по делам детей.

"Ребенка от матери забрали в больницу. Я очень надеюсь, что каждый на своем уровне отработает эту ситуацию по максимуму для того, чтобы не допустить подобного в будущем!" - отметил Кокоба.

В Черкассах спасли младенца от горе-матери (фото: facebook.com/aleksandr.kokoba)

Ранее сообщалось, что в Харькове пьяная горе-мать пересекала оживленную дорогу и упала с ребенком на тротуар.

Также мы писали о том, что недавно во Львове неравнодушные горожане прямо на улице остановили полицейских и сообщили о маленьком мальчике, который на улице замерзал от холода, а его мать валялась пьяной.

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ЧеркассыПатрульная служба