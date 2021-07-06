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В Черкассах двухлетнего ребенка в детсаду избила няня: взрослые в шоке

Автор: Анна Шиканова

В Черкассах няня в детском саду избила двухлетнего малыша. Какие именно удары она наносила ребенку неизвестно, но сообщается, что малыш получил синяки в результате инцидента.

Об этом сообщила Татьяна Панасенко в сообществе "Новости Черкащины" в Facebook.

На сообщение об избиении маленького ребенка в детском саду №55 отреагировали местные власти и сообщили, что в детском саду подтвердили информацию об инциденте.

"Няня будет уволена. Методисту, которая исполняла обязанности заведующей, будет вынесен выговор за отсутствие ответной реакции на такой позорный и противоправный поступок", - сообщила в комментариях заместитель городского головы Анастасия Чубина.

В комментариях знакомая пострадавшей семьи сообщила, что у малыша синяки, кровоподтеки на ягодицах и спине.

Сообщение об очередном факте насилия в детском саду разозлили украинцев, и они подняли целую волну гнева в комментариях, требовали указать имя няни и изменить наказание на более строгое.

  • Пусть за этот поступок отвечает. И наказать, наказать, наказать! А не только разговорами.
  • Публичное насилие над ребенком! Какое беззаконие! Увольнение и выговор? А ничего, что ребенок получил психологическую травму? И это может повлиять на способности мальчика и дальнейшее развитие?
  • Она, что, бессмертная? А что родители?
  • Кто эта няня и как ее зовут? Страница есть?
  • Если у тети нервы не в порядке, то пусть сидит дома и не работает в детском саду. Там всякие дети есть – послушные, непослушные, к которым нужно найти подход, а не лупашить.
  • На самосуд родителям! Давно пора в государственных садиках установить камеры. То, что мы знаем – капля в море, все остальное за закрытыми дверями и ртами работников.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве учительница побила ребенка с инвалидностью.

А также рассказывали о том, что делать родителям, если педагог ударил ребенка.

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