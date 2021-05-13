ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Через неделю в Украине возможен всплеск коронавируса: ученые обновили прогноз

Новина українською →
Четверг 13 мая 2021 15:47
Через неделю в Украине возможен всплеск коронавируса: ученые обновили прогноз Ученые спрогнозировали рост количества больных с коронавирусом в Украине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Количество заболевших в Украине стабильно снижается и все регионы страны перешли в "желтую зону". Однако ученые спрогнозировали на следующей неделе рост количества новых пациентов с COVID-19 и увеличение количества смертельных исходов.

Об этом говорится в новом исследовании Национальной академии наук Украины.

Как отмечают ученые, за период майских праздников динамика уменьшения количества новых случаев, смертей и госпитализаций ускорилась во всех областях Украины. В большей степени это связано с большим количеством выходных и праздничных дней.

"Во время праздников людей меньше госпитализируют, меньше тестируют, а данные о летальных случаях вносятся со значительными задержками. Из-за этого тяжело оценить настоящую эпидемическую динамику в этот период", - сообщили в НАН.

Ученые прогнозируют через неделю увеличение количества инфицированных и летальных случаев.

"На протяжении следующей недели можно ожидать незначительное увеличение количества новых выявлений и летальных исходов в официальной статистике. Это связано не с ухудшением эпидемической динамики, а со стабилизацией систем сбора и обработки информации и возвращением к предыдущим тенденциям", - отмечают специалисты.

Они добавили, что среднее количество новых случаев заболевания коронавирусом составило за неделю 5441 в сутки и 273 – летальных случаев. Однако общая тенденция показывает, что волна пошла на спад.

Напомним, ранее мы писали о том, что в НАН назвали примерную смертность от COVID в Украине.

А также рассказывали о том, что в Украине разрабатывают сразу три вакцины от COVID-19.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь Коронавирус COVID-19 ученые
LITE
Праздник 13 мая: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины
Праздник 13 мая: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины