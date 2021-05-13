Через неделю в Украине возможен всплеск коронавируса: ученые обновили прогноз
Количество заболевших в Украине стабильно снижается и все регионы страны перешли в "желтую зону". Однако ученые спрогнозировали на следующей неделе рост количества новых пациентов с COVID-19 и увеличение количества смертельных исходов.
Об этом говорится в новом исследовании Национальной академии наук Украины.
Как отмечают ученые, за период майских праздников динамика уменьшения количества новых случаев, смертей и госпитализаций ускорилась во всех областях Украины. В большей степени это связано с большим количеством выходных и праздничных дней.
"Во время праздников людей меньше госпитализируют, меньше тестируют, а данные о летальных случаях вносятся со значительными задержками. Из-за этого тяжело оценить настоящую эпидемическую динамику в этот период", - сообщили в НАН.
Ученые прогнозируют через неделю увеличение количества инфицированных и летальных случаев.
"На протяжении следующей недели можно ожидать незначительное увеличение количества новых выявлений и летальных исходов в официальной статистике. Это связано не с ухудшением эпидемической динамики, а со стабилизацией систем сбора и обработки информации и возвращением к предыдущим тенденциям", - отмечают специалисты.
Они добавили, что среднее количество новых случаев заболевания коронавирусом составило за неделю 5441 в сутки и 273 – летальных случаев. Однако общая тенденция показывает, что волна пошла на спад.
Напомним, ранее мы писали о том, что в НАН назвали примерную смертность от COVID в Украине.
А также рассказывали о том, что в Украине разрабатывают сразу три вакцины от COVID-19.