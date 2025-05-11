Ченнінг Татум схуд на 14 кг: його шеф-кухар розкрила секрети дієти

Американський актор Ченнінг Татум втратив 14 кілограмів і зараз знаходиться в чудовій формі.

Що саме їв на схудненні відомий актор, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на People.

Як худнув Ченнінг Татум

Особистий кухар зірки Аліна Фіуза поділилася, що процес схуднення був нелегкий, адже Ченнінг взагалі не любить овочі.

"Тож я просто ховала овочі всередині страви, щоб він не розумів, де вони", - розповіла Аліна.

Протягом останніх чотирьох років Фіуза постійно працювала з Татумом над розробкою конкретних меню залежно від того, чи потрібно йому набрати, чи схуднути та/або наростити м’язи.

Актор зазвичай використовує шкалу, яка вимірює жирову та м’язову масу, а Фіуза враховує зміну складу його тіла, щоб адаптувати щоденне харчування.

В березні цього року голівудський актор опублікував фото зі своїми змінами у тілі. Виглядав він неперевершено.

Ченнінг Татум схуд на 14 кг (фото: instagram.com/channingtatum)

"Я дуже вдячний своїй генетиці. Вдячний за свого шеф-кухаря/дієтолога/відьму", - написав він про Фіузу.

"Дякую своєму тренеру. Я не зміг би досягти таких великих змін у своїй вазі без вас. Але я більше не буду грати товстих ролей, ха-ха", - доповнив він.

Що їв на схудненні актор

Нинішнє тіло Татума є результатом дієти, що складається з "овочевих і тваринних білків, горіхів і насіння".

"Він їсть багато рису з цвітної капусти, головним чином тому, що від нього найлегше приховати овочі. Я можу приготувати різотто з цвітної капусти або смажений рис, і я можу покласти всередину багато овочів, таких як гриби та горох", - каже кухар.

Перед дієтою Татум зазвичай голодує протягом 24 годин лише з водою та кістковим бульйоном, а потім починає режим харчування.

"Ми починаємо так, потім робимо пару днів періодичного голодування з вікном прийому їжі між 13:00 і 6 або 7 вечора, а потім переходимо до триразового харчування", - пояснила вона.