К чему приводит одна бессонная ночь: жуткие результаты исследования

Ученые набрали 21 добровольца в молодом возрасте для прохождения серии тестов диффузионной тензорной визуализации (или DTI), которые исследуют диффузию воды в организме и здоровье нервной системы.

Добровольцы бодрствовали в течение 23 часов, и для обеспечения некоторых условий контроля им не разрешалось употреблять алкоголь, кофеин или никотин во время исследования. Также они не могли ничего съесть до сканирования DTI.

В докладе указываются "значительные" изменения в белом веществе внутри головного мозга после ночи без сна. Обнаружилось, что "депривация сна была связана с широко распространенной фракционной анизотропией". Другими словами, деградацией "связных" сетей внутри мозга.

Изменения наблюдались по всему головному мозгу, охватывая мозолистое тело, ствол головного мозга, таламус, лобно-височный и париетально-затылочный тракты.

Что не совсем ясно, насколько постоянен этот ущерб: может ли долгий сон на следующую ночь исправить все повреждения, которые произошли, например? Существует также вопрос о том, насколько другие факторы способствуют этим сдвигам в структуре нашей нейрональной ткани.

"Моя гипотеза заключается в том, что предполагаемое воздействие одной ночи лишения сна на микроструктуру белого вещества является кратковременным и обратным после одной или нескольких ночей нормального сна. Однако можно предположить, что хроническая недостаточность сна может привести к более длительным изменениям в структуре мозга... [эта гипотеза] еще нуждается в уточнении", - говорит ведущий автор доклада Торбьерн Эльвсошаген.

Двое из испытуемых не демонстрировали того же поведения мозга, что и остальные, что указывает на то, что у некоторых из нас организм лучше защищен от последствий лишения сна.