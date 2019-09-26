Чемпион Украины по тхэквондо и теннисист-дефлимпиец устроили поножовщину: подробности инцидента

Чемпиона Украины по тхэквондо Вадима Боярина порезали ножом в Полтаве (Фото: коллаж РБК-Украина)

Полиция рассказала про конфликт между спортсменами

В Полтаве был госпитализирован с многочисленными ножевыми ранениями чемпион Украины, мастер спорта по тхэквондо, серебряный призер Дефлимпийских Игр-2017 Вадим Боярин. Истекающий кровью спортсмен, страдающий нарушениями слуха и речи, пришел в магазин в людное место, после чего посетители оказали ему необходимую домедицинскую помощь, а также вызвали "скорую" и полицию. Об этом передает местное издание "Полтавщина".

Мастер боевых искусств попал в реанимационное отделение 1-й городской клинической больницы с ранениями живота и шеи. Также Боярин нуждался в переливании крови. К счастью проникающих ранений нет, и по словам врачей жизни Вадима ничего не угрожает.

Чемпиона Украины по тхэквондо Вадима Боярина порезали ножом в Полтаве (poltava.to)

Правоохранители смогли оперативно выяснить, кто же совершил нападение. Им оказался спортсмен-дефлимпиец Филипп Полтавец (настольный теннис).

Предварительно было установлено, что вечером 24 сентября в квартире, которую он арендует, между спортсменами произошел конфликт на бытовой почве, который закончился поножовщиной.

Полтавец также с телесными повреждениями попал в больницу.

По словам представителя Главного управления Нацполиции в Полтавской области Юрия Сулаева, в квартире, где произошел конфликт между дефлимпийцами, нашли "предмет, похожий на бульбулятор" и "вещество растительного происхождения похожее на наркотическое".

Чемпиона Украины по тхэквондо Вадима Боярина порезали ножом в Полтаве (sport.pl.ua)

Также сообщается, что в квартире очень много следов крови.

Правоохранители выясняют все детали инцидента и проверяют, употребляли ли спортсмены наркотические средства.

Чемпиона Украины по тхэквондо Вадима Боярина порезали ножом в Полтаве (Видео: YouTube / Интернет-издание "Полтавщина")