Человек умрет! Комаровский поднял важный вопрос в эфире у Шустера (видео)

С подачи доктора Комаровского два главных человека в Украине по теме медицины решили проблему с противодифтерийной сывороткой прямо в студии программы "Свобода слова Савика Шустера".

"У нас в студии сейчас два главных человека в стране в медицине. И если вот эта наша тусовка здесь сможет сегодня хоть что-то решить, тогда есть смысл ходить на эти эфиры", - с таким призывом обратился известный врач Евгений Комаровский к Министру здравоохранения Зоряне Скалецкой и к Главе комитета по вопросам здоровья нации в ВР Михаилу Радуцкому.

"Я хочу поднять вопрос дифтерии. У нас на сегодня нет проблем с вакцинами от дифтерии и столбняка - они есть в каждой поликлинике и для детей, и для взрослых. Но если человек уже заболел, то лечится дифтерия только противодифтерийной сывороткой - и ее в стране нет! Если не ввести сыворотку, человек умрет!" - сказал Комаровский.

"У нас есть сыворотка: не 250 доз, а 450. Однако, действительно, Женя [Комаровский] предложил классную идею о том, что запас сыворотки, даже если она и не нужна срочно, должен быть в каждом регионе" - прокомментировал возможный путь решения проблемы Михаил Радуцкий.

В свою очередь Комаровский сказал: "Как огнетушитель: не понадобится - потом выбросим, но он должен быть!".

Комаровский поднял важный вопрос в эфире у Шустера