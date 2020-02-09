Человечество в опасности: топ-5 фильмов про страшные вирусы и эпидемии

Коронавирус из Китая привел в состояние паники жителей большинства стран мира. Он забрал жизни сотен людей, число заболевших исчисляется десятками тысяч, а медики всего мира пытаются найти вакцину, чтобы остановить страшную эпидемию.

Пользователи социальных сетей сравнили ситуацию с коронавирусом в Ухане с сюжетами популярных фильмов, сериалов и даже компьютерных игр. Некоторые из них даже называют пророческими.

Предлагаем топ-5 фильмов об эпидемиях и страшных вирусах, при просмотре которых у вас гарантировано будут бегать мурашки по спине.

1. Разрисованная вуаль (2006 год), режиссер Джон Керран.

По сюжету фильма, молодой врач вместе с женой едет в китайскую деревню, где начинается эпидемия холеры. Его супруга незадолго до этой поездки решилась на измену, но события, которые разворачиваются во время эпидемии, поведение врача, его работа, заставило взглянуть ее на мужа совсем по-другому.

2. Заражение (2011), режиссер Стивен Содерберг.

Фильм-катастрофа о том, как международная организация врачей вместе с Центром по контролю и профилактике заболеваний США пытаются помешать распространению смертельного вируса. Первой заболевшей становится девушка по имени Бэт и врачи совершенно не знают, как ее вылечить.

3. Война миров Z (2013 год), режиссер Марк Форестер

Страшный вирус охватил всю планету, и болезнь превращает людей в зомби. Бывший сотрудник ООН по имени Джерри оказался в самом эпицентре эпидемии ему пришлось оставить свою семью, чтобы отправиться на поиски противоядия. На него возложена миссия спасти всю судьбу человечества.

4. Поезд в Пусан (2016 год), режиссер Ен Сан Хо

Девочка вместе с папой живет в Сеуле и отправляется в Пусан, чтобы увидеться с мамой. В это время на страну обрушивается страшный вирус, и единственные, кто не заражен – это пассажиры поезда Сеул-Пусан.

5. Свет моей жизни (2019 год), режиссер Кейси Аффлек

По сюжету фильма планету охватила страшная эпидемия, которая за 10 лет уничтожила большую часть человечества и убивает преимущественно женщин. У 12-летней девочки обнаружился иммунитет от вируса, и она вместе с отцом пытается выжить в дикой природе.