Чай №1, який покращує лібідо та сексуальний потяг

Чай може сприяти підвищенню лібідо, адже містить натуральні компоненти, що покращують кровообіг, знижують стрес і підвищують рівень енергії. Мова йде про чай Даміана, який може покращити ваше самопочуття.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eating well .

Як чай може покращити лібідо

Даміана - це рослина, яка походить з Мексики. Вона відома, як " Зелена богиня" і століттями використовувалася як засіб для покращення настрою та енергії.

Ось кілька способів, які можуть допомогти покращити лібідо.

Чай зменшує стрес і занепокоєння

Почуття стресу або тривоги може ускладнити бажання і задоволення від сексу. Р егулярне вживання чаю з Даміани може допомогти зменшити стрес і занепокоєння.

До того ж напій може мати заспокійливу дію на центральну нервову систему.

Два дослідження показали, що чай має протизапальну та антидепресивну дію. А пігенін - сполука, що міститься в Даміані, може відповідати за потенційний ефект зняття стресу.

Покращує кровообіг

Здоровий кровообіг необхідний для сильного лібідо, оскільки він відіграє важливу роль у фізичному збудженні. Чай з Даміани містить сполуки, які покращують приплив крові до важливих ділянок, природним чином підвищуючи чутливість під час інтиму.

Це також сприяє кращому загальному життєвому тонусу. Енергійні переваги чаю можуть змусити вас відчути себе більш активними, сприяючи вашій емоційній та фізичній близькості.

Вплив на гормональний баланс

Вважається, що Даміана підтримує гормональний баланс організму, що безпосередньо впливає на лібідо. Гормональний дисбаланс може перешкоджати сексуальному потягу, створюючи відчуття втоми або незацікавленості.

Вживання Даміанового чаю може допомогти стабілізувати гормони, відновити природний ритм тіла та покращити інтимне бажання.

Дані показали, що екстракт Даміани допоміг підвищити рівень гормонів, таких як тестостерон. Він також підтримував виробництво сперми.

Поради щодо вживання чаю

Терапевт Софі Рус розповіла, що чай Даміани можна придбати у вигляді концентрованої рідини або у вигляді сухого листя, яке можна замочувати, як будь-який інший листовий чай.

Деякі люди вважають цей чай надто гірким і рекомендують додавати в чашку молоко, мед або тростинний цукор.

Дуже важливо застосувати комплексний підхід до покращення інтимної близькості та загального сексуального здоров’я. Зосередження на змінах способу життя, таких як зменшення стресу, регулярні фізичні вправи та сприяння відкритому спілкуванню з вашим партнером, також може сильно вплинути на романтичне життя.

Додамо, що чай Даміана продається в Україні і в середньому його ціна складає 140 грн за 100 г.

Вас може зацікавити