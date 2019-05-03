Часто не замечают: украинцам назвали ранние признаки инсульта

Врач назвал ранние признаки инсульта (Коллаж РБК-Украина)

Ранние симптомы инсульта обозначил кандидат медицинских наук

Главными причинами инсульта головного мозга являются сосудистые заболевания. Об этом рассказал невролог и нейрохирург, кандидата медицинских наук Андрей Любимов в интервью одному из интернет-изданий.

По словам специалиста, в так называемой группе риска находятся люди, которые постоянно страдают от хронического стресса, а также имеют проблемы с лишним весом. Кроме того, инсульт может "подстеречь" людей с заболеваниями сосудистой системы и тех, кто злоупотребляет алкоголем и ведет малоподвижный образ жизни.

Вместе с тем эксперт поведал, как можно защититься от инсульта. По его словам, нужно в первую очередь обращать внимание на ранние симптомы нарушения кровообращения в мозге.

Ранние симптомы нарушения кровообращения в мозге:

головокружение

внезапные головные боли

онемения в конечностях на одной стороне тела

раздражение от громких звуков или яркого света

Любимов говорит, что, к сожалению, часто люди не воспринимают эти нарушения в работе организма всерьез. Хотя, отмечает врач, человеку, подозревающему у себя проблемы с сосудами, нужно как можно быстрее пройти медицинское обследование.

В качестве метода снижения риска инсульта, советует специалист, желательно проводить ежедневные прогулки - проводить на свежем воздухе нужно минимум 30-40 минут. Лучше всего для моционов подойдут парки, лес, водоемы и тому подобное.

К слову, в этом месяце украинцам следует быть предельно осторожными и максимально внимательно относится к своему здоровью, так как май будет крайне напряженным - на данный период выпадает несколько сильных магнитных колебаний.

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