Часто виникає в сучасному житті: який симптом свідчить про проблеми зі здоровʼям

Важливо вчасно дослухатись до свого організму, адже постійна втома може бути важливими симптомом.

Порушення сну та циркадних ритмів

За словами лікаря, якісний сон є основою для відновлення сил. Мелатонін - гормон сну, найактивніше виробляється до півночі, тому важливо спати з 22:00 до 6:00.

До того для покращення сну варто створити у кімнаті повну темряву, підтримувати вологість повітря 50-65% і температуру 18-22°C.

Важливо за 20-30 хвилин до сну уникати використання гаджетів, щоб не збуджувати нервову систему.

Емоційне вигорання та стрес

Постійне емоційне навантаження виснажує ресурси організму. Тому потрібно приділяти час для себе, хоча б 15 хвилин на день для відпочинку і розслаблення.

Краще займайтесь тим, що приносить радість і наповнює енергією організм.

Дефіцит вітамінів

Дефіцит вітамінів D, C групи B, заліза та цинку є частими причинами хронічної втоми.

Лікар радить періодично перевіряти рівень феритину та робити загальний аналіз крові. Саме недостатність вітамінів B12 і В9 може спричинити втому, навіть якщо анемія не проявляється явними симптомами.

Кровоточивість ясен може бути ознакою нестачі вітаміну С, який відіграє важливу роль у підвищенні імунітету, у загоєнні ран, діє як антиоксидант, що запобігає пошкодженню клітин.

Гіпотиреоз

Низький рівень гормонів щитовидної залози забирає енергію та життєву силу, що призводить до втоми.

"Для діагностики гіпотиреозу потрібен аналіз на рівень ТТГ, вільного ТЗ і Т4, антитіла до ПО та 1, а також у УЗД щитоподібної залози", - йдеться у повідомленні терапевта.

Знижена кислотність шлунку

Низька кислотність може призводити до поганого засвоєння білка, вітамінів та мінералів, що впливає на загальний стан і рівень енергії.

Ігнорувати такий стан не можна, тому варто чим швидше звернутися до лікаря.

Зниження рівня статевих гормонів

Низький рівень тестостерону у чоловіків та жінок може впливати не тільки на енергетичний рівень, але й на мотивацію, бажання досягати цілей та на загальний життєвий тонус.

Неправильне харчування

Хронічна втома організму може виникнути через неправильне харчування та брак корисних речовин.

Реакція на певні продукти, такі як глютен, молочні продукти та пасльонові, може спричинити втому. Харчовий щоденник допоможе виявити продукти, що негативно впливають на самопочуття.

Варто також звернути увагу на правильне поєднання продуктів, щоб оптимізувати процес травлення.

Нераціональне харчування суттєво впливає на тривалість життя людини та призводить до виникнення та розвитку неінфекційних захворювань: серцево-судинних, онкологічних, діабету, порушення обміну речовин.

Відсутність спорту

Відсутність регулярної фізичної активності знижує рівень енергії та погіршує загальний стан. Тому важливо пам'ятати, що навіть легкі фізичні вправи можуть сприяти кращому енергетичному обміну та підтримувати тонус.

Вправи допомагають зняти гостроту і дають нам вивільнити негативні емоції.

Фізична активність покращує когнітивні функції за рахунок нейропластичності, а також збільшення синтезу та експресії нейропептидів і гормонів.