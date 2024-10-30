Часто виникає у підлітків: педіатр назвала хворобу, яку варто вчасно виявити

Що відомо про хворобу

Ювенільна фіброміалгія - хронічний біль у м'язах і м'яких тканинах по всьому тілу. Найчастіше це захворювання зустрічається у дівчаток-підлітків, у більшості дітей діагностується у віці від 13 до 15 років.

Лікар зазначила, що у дорослих середнього віку також буває.

Для підтвердження діагнозу лікарі можуть використовувати певні діагностичні критерії, які включають наявність поширеного болю та чутливості в окремих ділянках тіла протягом принаймні 3 місяців разом з іншими симптомами, такими як втома, порушення сну, проблеми з концентрацією чи пам’яттю.

Чому виникає

Точна причина невідома, але фіброміалгія, як правило, передається від батьків дітям.

Ювенільна фіброміалгія іноді розвивається у дітей, які пережили фізичну травму, хірургічне втручання, інфекцію або серйозний психологічний стрес. Важливо, що вона може початися поступово з часом, попри відсутність єдиного очевидного тригера.

Поєднання генетичних факторів і фізичних або емоційних факторів стресу може призвести до процесу, який називається сенсибілізацією центральної нервової системи.

З часом виникає перебільшена реакція на біль. Тому відчуття, які зазвичай не викликають болю, сприймаються як болючі.

Симптоми

За словами лікаря, пацієнти з фіброміалгією відчувають біль, часто у всьому тілі, який іноді описують як постійний тупий біль

Біль зазвичай виникає з обох боків тіла, вище та нижче талії.

До інших симптомів належать:

часті головні болі

втома і проблеми зі сном

біль або спазми внизу живота

набряк або оніміння кінцівок

когнітивні порушення або відчуття "туману"

депресія або тривога

Лікування зосереджено на допомозі дітям повернутися до нормального повсякденного функціонування, зменшити біль і покращити сон.