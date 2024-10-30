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Часто виникає у підлітків: педіатр назвала хворобу, яку варто вчасно виявити

Педіатр назвала захворювання, яке часто виникає у підлітків (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Ювенільна фіброміалгія найчастіше зустрічається у дівчат-підлітків. Педіатр розповіла, що захворювання є хронічним, тому важливо вчасно виявити недугу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку педіатра Дарії Власенко.

Що відомо про хворобу

Ювенільна фіброміалгія - хронічний біль у м'язах і м'яких тканинах по всьому тілу. Найчастіше це захворювання зустрічається у дівчаток-підлітків, у більшості дітей діагностується у віці від 13 до 15 років.

Лікар зазначила, що у дорослих середнього віку також буває.

Для підтвердження діагнозу лікарі можуть використовувати певні діагностичні критерії, які включають наявність поширеного болю та чутливості в окремих ділянках тіла протягом принаймні 3 місяців разом з іншими симптомами, такими як втома, порушення сну, проблеми з концентрацією чи пам’яттю.

Чому виникає

Точна причина невідома, але фіброміалгія, як правило, передається від батьків дітям.

Ювенільна фіброміалгія іноді розвивається у дітей, які пережили фізичну травму, хірургічне втручання, інфекцію або серйозний психологічний стрес. Важливо, що вона може початися поступово з часом, попри відсутність єдиного очевидного тригера.

Поєднання генетичних факторів і фізичних або емоційних факторів стресу може призвести до процесу, який називається сенсибілізацією центральної нервової системи.

З часом виникає перебільшена реакція на біль. Тому відчуття, які зазвичай не викликають болю, сприймаються як болючі.

Симптоми

За словами лікаря, пацієнти з фіброміалгією відчувають біль, часто у всьому тілі, який іноді описують як постійний тупий біль

Біль зазвичай виникає з обох боків тіла, вище та нижче талії.

До інших симптомів належать:

  • часті головні болі
  • втома і проблеми зі сном
  • біль або спазми внизу живота
  • набряк або оніміння кінцівок
  • когнітивні порушення або відчуття "туману"
  • депресія або тривога

Лікування зосереджено на допомозі дітям повернутися до нормального повсякденного функціонування, зменшити біль і покращити сон.

 

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