"Часто плачу": українська акторка Тишкевич розповіла, як лікується від тяжкої хвороби

За словами акторки, в оздоровчому центрі вона перебуває сама.

Наразі знаменитість лікується в селі Нижнє Солотвино, що на Закарпатті. Попри процедури, акторці допомагає ще й українська природа.

"Вирішила поїхати на лікування, туди, куди порадили лікарі. Сама. Там ставлять крапельниці, дають пігулки, медитації, дихання. Та й зміна картинки має хоч трохи полегшити стан, бо я все літо, а тепер вже майже і вересень, пролежала вдома або в лікарнях", - поділилася Катерина Тишкевич.

Катерина Тишкевич розповіла про лікування (instagram.com/mrsketrin)

Також вона додала, що не втрачає віру видужати. Після кількох місяців, проведених у ліжку, зірка почала гуляти та насолоджуватися краєвидами Карпат.

"Не з ким не спілкуюсь, часто плачу, але віри не втрачаю", - зазначила акторка.

до того ж в оздоровчому центрі день акторки розписаний ледь не похвилинно.

Там вона також зустріла свій день народження - Тишкевич виповнилося 28 років.

Катерині Тишкевич виповнилось 28 років (instagram.com/mrsketrin)