Часті хвороби у дорослих і дітей: які наслідки і коли треба бити на сполох

Як впливають на здоров'я часті вірусні інфекції

За словами медика, якщо людина не застосовує надмірної кількості якихось незрозумілих засобів, то якоїсь серйозних наслідків не буде. Однак, також важливо, щоб у неї нормально працювала імунна система.

Часто діти хворіють на респіраторні інфекції. У дітей перших п'ять років життя можуть виникати часті респіраторні інфекції. При відвідуванні садочка діти можуть хворіти 10-15 епізодів на рік.

"Якщо вони закінчуються одужанням від інфекції, якщо це не потребує застосування частої антибактеріальної терапії, при цьому просто відбувається формування імунної пам'яті, дозріває імунна система, і зрештою дитина набуває імунітету проти інфекцій", - зазначила імунолог.

Однак, якщо людина часто хворіє на пневмонії, то у неї формуються вже незворотні ураження легень. Це може приводити до частих рецидивів та частих загострень інфекції.

Алла Волоха пояснила, що у дорослому віці часті респіраторної інфекції вже розглядаються як незвичне явище. Тоді варто дізнатись, який фон у людини, можливо, алергія, і вона "прокладає дорогу інфекціям" або ж якісь інші хронічні захворювання. В такому випадку важливе ретельне обстеження організму.

Як надійно застити організм

В Україні вакцинація від грипу рекомендується щорічно, тому що вірус постійно змінює свої властивості. До того ж це єдиний надійний спосіб захисту організму від можливих важких ускладнень.

Вакцинація важлива перш за все для людей із групи ризику. Сюди відносяться люди літнього віку, після 65 років, діти віком понад шість місяців до п'яти років (це та група, яка хворіє найчастіше), люди з хронічними захворюваннями, люди з ослабленим імунітетом, вагітні жінки та медичні працівники.

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