Части тела, на которых чаще всего возникает рак кожи: следите за ними, особенно - летом

"Большинство из нас хочет проводить время на улице в теплый солнечный день, а ультрафиолетовые (УФ) лучи солнца могут быть очень вредными для кожи. Обратите особое внимание на "распространенные места рака кожи", такие как нос, шея и уши", - говорят врачи.

Научное сообщество Cancer Research UK выделяет два основных типа рака кожи: немеланомный и меланомный рак кожи.

Немеланомный рак кожи

Немеланома имеет тенденцию развиваться на коже, которая подвергается воздействию УФ-излучения.

Типичными признаками рака кожи являются:

язва или участок кожи который не заживает в течение четырех недель,

ранка выглядит необычно, болит, кровоточит, образуются корки или струпья в течение более четырех недель.

Как может выглядеть ранка

Врачи говорят, что она может быть прозрачной, блестящей, розовой, белой или красной. Повреждение может быть болезненным, грубым и иметь приподнятые края.

Также следите за язвой, которая не заживает в течение четырех недель.

Рак кожи также может быть небольшой, медленно растущей, блестящей, розовой или красной шишкой.

"Первым признаком немеланомного рака кожи обычно является появление шишки или обесцвеченного пятна на коже. Она сохраняется через несколько недель и медленно прогрессирует в течение месяцев, а иногда и лет", - добавили медики.

Меланомный рак кожи

В отличие от немеланомного рака кожи, первым признаком меланомы часто является новая родинка или изменение внешнего вида уже имеющейся родинки.

"Обычные родинки, как правило, круглые или овальные, с гладким краем и обычно не более 6 мм в диаметре", - уточнили медики

Выполните следующее самообследование, чтобы определить разницу между нормальной родинкой и меланомой: