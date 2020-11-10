Часть жителей планеты имеет иммунитет к коронавирусу: ученые сделали новое заявление

Ученые сделали новое заявление об иммунитете от COVID-19 (Коллаж РБК-Украина)

Медики обнаружили небольшой процент жителей, у которых иммунитет от COVID-19 появился ранее

Ученые заявили, что небольшое количество людей в мире могут иметь врожденный иммунитет к новому коронавирусу, который их защищает от заражения.

Медики провели масштабное исследование образцов крови людей разного возраста. Образцы были взяты до начала пандемии, а также в первые месяцы и все эти анализы показывали отрицательный результат на наличие антител COVID-19. Ученые сравнили эти анализы с образцами крови людей, которые переболели коронавирусом и выяснили интересную особенность. Об этом говорится в статье британских медиков в журнале Science.

Как отмечают врачи, у некоторых людей, которые контактировали с новым коронавирусом, присутствуют иммуноглобулины G (IgG), которые связывают S-белок. Из общей выборки ученые сделали выводы, что около 5% взрослых, и около 44% детей могут иметь иммунитет от COVID-19, который у них выработался не после перенесенной болезни.

IgG – часть приобретенного иммунитета, который появляется у людей после инфицирования коронавирусами. Эти кросс-реактивные антитела не столь эффективны в связывание S-белка, но предназначены именно для него.

Кроме того, наличие этих антител может существенно влиять на течение болезни и даже на ход развития эпидемии.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что киевский врач сообщила о нескольких штаммах COVID-19 и предупредила о повторном заражении.

А также писали о том, что врач-инфекционист Ольга Голубовская указала на то, что течение коронавируса у пациентов в Украине существенно изменилось за последний месяц.