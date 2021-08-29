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Часть Украины охватит 33-градусной жарой: где будет пожароопасная погода

Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине в понедельник, 30 августа, принесет сильную жару в некоторые области, в то время как другие регионы будет поливать прохладными дождями.

Что будет с погодой в стране завтра и сегодня до конца дня - читайте ниже в нашем материале.

Где будет завтра жара, а где - дожди

По данным Украинского гидрометцентра, в понедельник дожди охватят часть запада, севера, центральные и юго-западные области (смотрите карту ниже).

Температура завтра будет следующей: на западе +18+21 днем, на севере +25+28 днем, в центре и на юге +26+32, а на востоке +30+33 градуса жары.

"30 августа в Херсонской, Николаевской областях и в Крыму, в Одесской, Луганской и Донецкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - предупредили синоптики.

В Киеве завтра возможен дождь с грозой, температура +25+27 днем, +16+18 в ночное время.

Скрин: Погода в Украине 30 августа (meteo.gov.ua)

Какая погода ожидается до конца сегодняшнего дня, 29 августа

По прогнозу Наталки Диденко, дожди, которые с утра поливают запад, до вечера сместятся в восточном направлении.

"На Западе краник прикрутится, а на севере и в центре откроется. Где-то во второй половине дня, где-то вечером", - уточнила Наталка Диденко.

До востока и юго-востока, осадки не доберутся, тут днем жарко, +25+31 градус.

Ранее климатолог Вера Балабух предупредила украинцев о том, что каждое лето будет становиться все жарче, что может привести к серьезным изменениям в экосистемах.

Также синоптики дали первый прогноз на зиму 2021-2022, напугав снежными буранами и ледяными дождями.

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Погода в Украине