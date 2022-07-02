Часть Украины накроет непогодой: будут грозы с градом и шквалы

Погода в Украине в воскресенье, 3 июля, будет жаркая, и столбики термометров почти везде превысят 30-градусные значения. При этом значительную часть территории страны накроют осадки, местами ожидаются мощные порывы ветра и град при грозах.
Об этом говорится в прогнозе синоптиков Укргидрометцентра.
Заливать грозовые дожди будут в этот выходной запад страны, а также Винницкую и частично Житомирскую области.
Во время осадков в отдельных районах синоптики предупреждают о граде и шквалах до 20 метров в секунду.
На остальной части территории Украины будет переменная облачность и сухо, а также очень жарко. Кратковременный дождь с грозой ожидается разве что еще и в Киевской области под вечер.
Температура воздуха 3 июля в дневное время в среднем составит около +28... +33 градусов. В регионах, где пройдут осадки, будет на пару градусов ниже (только на Закарпатье сохранится высокая температура за +30 градусов).
Карта погоды в Украине 3 июля (фото: meteo.gov.ua)
Понедельник, 4 июля, будет еще жарче - северные, центральные и южные области ждет до +34 градусов. Если днем ранее некоторые регионы и "баловали" дожди, то первый день новой недели будет без осадков везде
Карта погоды в Украине 4 июля (фото: meteo.gov.ua)
А уже во вторник, 5 июля, грозовые дожди снова вернутся на запад Украины, что будет сопровождаться ощутимым спадом жары до +24... +27 градусов, в то время как остальную часть территории страны будет "распаривать" при температуре до +34 градусов, а в Херсонской и Запорожской областях и вовсе до +36 градусов.
Карта погоды в Украине 5 июля (фото: meteo.gov.ua)
Отметим, что в этот выходной непогода наломала дров в Тернополе, причем в прямом смысле - из-за мощного ливня и шквалистого ветра в городе затопило улицы и были повалены деревья.
Напомним, что ранее мы рассказывали, какую погоду синоптики обещают в июле.